Coparmex advierte a Ruth González de riesgos por Reforma Electoral

La Coparmex en San Luis Potosí dirigió una carta a los senadores por la entidad para exigirles que no apoyen la Reforma Electoral que pretende la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La misiva es firmada por Ana María Abascal Sainz, lideresa de la Coparmex en San Luis Potosí.

Consideran que "la mejor Reforma Electoral es que no haya reforma electoral. Empresas, colaboradores y miles de familias necesitan seguridad, certeza jurídica para la inversión y enfoque en las verdaderas prioridades del país", señalaron a Ruth González y Gilberto Hernández Villafuerte.

Además, advierten de incertidumbre económica por la inestabilidad política que generaría, misma que "ahuyentaría a la inversión local y extranjera".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El comunicado completo: