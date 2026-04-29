Corresponde a Fiscalía investigar presuntos delitos electorales: Ceepac

La investigación de posibles delitos electorales corresponde a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEMDE), mientras que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) únicamente atiende faltas administrativas, afirmó su presidenta, Paloma Blanco López, en medio de cuestionamientos sobre actividades de actores políticos fuera de tiempos electorales.

La funcionaria precisó que no todos los actos señalados pueden clasificarse de la misma manera, ya que algunos podrían constituir infracciones administrativas y otros, delitos, lo que define la competencia de cada autoridad.

En ese contexto, señaló que no es posible determinar de forma anticipada si ciertas actividades encuadran como actos anticipados de campaña, debido a que cada caso requiere una valoración específica basada en pruebas, hechos y la calidad político-electoral de quienes participan.

"Sobre la calidad político electoral jurídica, es un catálogo muy amplio de actos y que en realidad ahorita yo no te podría decir 'este acto o en este caso sí', eso no es porque eso ocurre a través de una valoración de pruebas que al final del día activan un procedimiento que sigue su curso para finalmente llegar a una resolución", mencionó en entrevista.

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Indicó que para ello es necesario que existan denuncias presentadas ante las instancias correspondientes, acompañadas de los elementos que permitan su análisis, ya que solo así puede iniciarse un procedimiento formal que derive en una resolución.

Sobre la manifestación pública de intención de competir en un proceso electoral, sostuvo que, por sí sola, no constituye una infracción; sin embargo, advirtió que la valoración cambia si se suman factores como el uso de recursos públicos o el momento en el que ocurren los hechos.