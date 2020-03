COVID-19 para reforma electoral y las consultas

El diputado local Óscar Carlos Vera Fábregat advirtió que la contingencia por el COVID-19 podría anular la reforma electoral prevista para el 31 de mayo a más tardar, por lo que las elecciones del 2021 se tendrían que realizar con base en la Ley Electoral vigente y todas las propuestas ciudadanas que llegaran a analizarse y votarse, aplicarán hasta futuros comicios.

"Lo más seguro es que ya no haya reforma electoral. No es culpa de nadie. Es una situación extraordinaria y hay que ver cómo se desarrolla en los próximos días y semanas. Lo preocupante es que el contagio es geométrico, no aritmético. Es decir, que una persona puede infectar a varios y así sucesivamente", declaró el legislador del Partido Conciencia Popular.

Juzgó que con la suspensión parcial de actividades en el Congreso del Estado y aunque se diga que los asesores seguirán trabajando desde casa en el análisis de las propuestas ciudadanas recibidas para la reforma político electoral del estado, "ya no habrá tiempo de completar los cambios".

La misma situación aplica al caso de la consulta indígena y de la consulta para personas con discapacidad, cuyos temas deberán esperar a las indicaciones de las autoridades de salud respecto a la evolución de la pandemia en San Luis Potosí y en el resto del país.

"Como sea, las aportaciones ciudadanas quedan debidamente resguardadas y se pueden, dentro de lo posible, seguir trabajando. Lo que se pueda aprobar, quedaría para aplicarse en futuras elecciones", concluyó el legislador.