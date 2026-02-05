logo pulso
Crearán Fiscalía de Búsqueda en SLP

Ejecutivo, Congreso y Fiscalía General definieron la ruta para conformar el nuevo órgano

Por Redacción

Febrero 05, 2026 01:45 p.m.
A
Crearán Fiscalía de Búsqueda en SLP

El Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y la Fiscalía General del Estado acordaron avanzar en la creación de una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas en San Luis Potosí, como resultado de una reunión de coordinación interinstitucional.

En el encuentro participaron el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, y la fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, quienes definieron la ruta para conformar el nuevo órgano que será responsable de atender, investigar y perseguir los casos de desaparición o no localización de personas.

De acuerdo con lo informado, la creación de esta fiscalía responde al compromiso del Gobierno estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer las acciones institucionales en materia de búsqueda y garantizar el derecho de las personas a ser localizadas.

Torres Sánchez señaló que existe un acercamiento permanente con colectivos y familiares de personas desaparecidas, y que la conformación de esta Fiscalía Especializada es resultado de esa comunicación y de la coordinación entre poderes. Añadió que el nuevo órgano se sumará a las acciones que el Estado ha implementado en los últimos años en esta materia, como inversión en personal, equipamiento y tecnología.

En lo informado no se precisaron plazos, presupuesto, estructura operativa ni el mecanismo legal mediante el cual se formalizará la Fiscalía Especializada, aspectos que deberán definirse en etapas posteriores del proceso.

SLP

Redacción

Ejecutivo, Congreso y Fiscalía General definieron la ruta para conformar el nuevo órgano

