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Crece deuda de la Sefin con Ceepac

La dependencia estatalha postergado entrega de los recursos para operar, a tiempo

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Crece deuda de la Sefin con Ceepac

La entrega incompleta de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas mantiene pendientes por más de 3.7 millones de pesos con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), de acuerdo con el corte correspondiente a marzo de 2026.

Retrasos en ministraciones y su impacto operativo

Aunque el flujo de presupuesto se ha realizado de forma parcial durante el primer trimestre, el organismo electoral no ha recibido la totalidad de las ministraciones previstas, lo que ha generado desfases en distintos conceptos de operación contemplados en el ejercicio fiscal vigente.

Entre los rubros con retrasos se encuentran materiales, suministros y servicios generales, cuyos recursos, en el caso de febrero, fueron liberados hasta el 10 de marzo, pese a que estaban programados para semanas previas. Estos retrasos se han replicado en otros conceptos, de acuerdo con el informe.

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Pendientes acumulados y compromisos de marzo

A los pendientes acumulados se suman compromisos correspondientes a marzo, como la segunda quincena de servicios personales, así como recursos vinculados al artículo 42 y otras partidas operativas que aún no han sido cubiertas en su totalidad.

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