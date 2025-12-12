logo pulso
Crecen los conflictos con patrones por cierre de año: Lúminas A.C.

Son generados por impago de aguinaldos, primas vacacionales, vacaciones, temas de contratos y/o despidos

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 12, 2025 11:13 a.m.
A
Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C. advirtió un aumento de incidencias laborales hacia el cierre de año en San Luis Potosí, periodo en el que se presentan dudas y conflictos relacionados con el pago de prestaciones como aguinaldo y prima vacacional.

La organización reportó un incremento en solicitudes de orientación y señaló que estos casos ocurren en un contexto estatal donde persisten altos niveles de informalidad.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, correspondiente al tercer trimestre de 2025, el 56.9 por ciento de la población ocupada en la entidad trabaja en condiciones informales, es decir, más de 707 mil personas sin seguridad social ni prestaciones básicas.

La cifra representa un aumento respecto al mismo periodo de 2024, cuando la informalidad se ubicó en 55.8%, pese a que la Población Económicamente Activa asciende a 1.3 millones y la tasa de participación es de 57.8%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El informe detalla que la precariedad laboral afecta de manera particular a las mujeres, con 271 mil trabajadoras en la informalidad, sin contrato ni acceso garantizado a derechos como vacaciones o aguinaldo.

Además, 190 mil personas se encuentran en subocupación —15.3% de la población ocupada— y 46% labora entre 35 y 48 horas a la semana, cifras que evidencian la necesidad de revisar las condiciones y jornadas laborales en el estado.

De acuerdo con Lúminas A.C., el aumento de consultas confirma problemáticas recurrentes durante sus asesorías: impago de prestaciones, despidos injustificados, cálculos incorrectos en finiquitos y renuncias bajo presión. La organización enfatizó que, aunque la tasa de desocupación se mantiene en 3.1%, tener empleo no garantiza el respeto a los derechos laborales debido a la persistencia de contratos temporales, esquemas de subcontratación y condiciones informales.

Ante este escenario, Lúminas A.C. informó que reforzará su servicio de asesoría laboral gratuita durante diciembre y enero, dirigido a personas trabajadoras del sector formal e informal.

El acompañamiento se enfocará en orientar sobre aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, contratos y despidos. Las personas interesadas pueden agendar una consulta a través de los medios habituales de contacto de la organización.

