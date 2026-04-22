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Crisis inflacionaria aún va para adelante

Algunos empresarios encarecerán sus productos sin necesidad

Por Martín Rodríguez

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Crisis inflacionaria aún va para adelante

La crisis alcista de precios todavía no se detiene y va a dar para más, porque sí bien el 4 por ciento de inflación es el promedio oficial actual, se siente más cerca de un 6 por ciento o inclusive más, aseguró María Fernanda Aguilar Rivera, extitular de la presidencia del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología AC (COMCE).

Añadió que a esa alza de precios se suma que a río revuelto hay ganancia de pescadores, porque algunos elevarán los costos aprovechando que otros lo hacen por necesidad.

Explicó que también hay unas variables en la volatilidad del peso frente al dólar lo que encarece las importaciones porque es cierto que varios productos de la agroindustria son importados y justamente por eso afecta.

Recordó que finalmente México es un país productor y se le conoce por la industria agroalimentaria.

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Agregó que la energía, el transporte y las materias están sufriendo el impacto a la cadena logística de manera paralela a la inflación global, que no es un fenómeno aislado para México, además de que continúan los efectos post pandemia. 

Añadió que también está influyendo el fenómeno de la llegada de empresas asiáticas a México entre las que se incluye a las anunciadas para San Luis Potosí, lo que ha representado una serie de reacciones en cadena que incluyen fletes y almacenamiento, distribución y otros fenómenos que se van encareciendo. 

Añadió que se agregan disputas internas que derivan en bloqueos de carreteras, relacionados con la violencia y la inseguridad, y que a su vez influyen también en el aumento de costos de logística.

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