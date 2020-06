Critica Azuara que CFE haga su agosto en plena crisis

El diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga, lamentó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) esté "haciendo su agosto" a pesar de la crisis económica que enfrenta la ciudadanía, pues los cobros por reconexión en la zona de San Luis Potosí se elevan a 11.6 millones de pesos tan sólo de enero a mayo del presente año.

Apuntó que "de por sí se están viendo alzas en los recibos de la luz, ahora se carece de empatía para apoyar a quienes simplemente no pueden pagar a tiempo y se les deja a oscuras, obligándoles a pagar un extra por la tarifa de reconexión que pesa más en el bolsillo de las familias".

Lamentó que "una vez más, la CFE muestra que no tiene empatía con quienes se la están viendo muy difícil por la pandemia, porque simplemente no tienen los ingresos suficientes para pagar el servicio, además de que la empresa no da facilidades para hacer el pago", declaró.

Azuara Zúñiga dijo que a esto se suman los señalamientos hechos por empresarios potosinos, sobre drásticos aumentos en los recibos que también complican sus finanzas, pues no han podido abrir sus negocios, pero sí les está llegando más caro el recibo.

El diputado por San Luis Potosí, remarcó que ante esta situación se continuará con la presentación de amparos desde su casa de enlace, a fin de apoyar a quienes necesiten del servicio de luz y no pueden cubrir los gastos que esta empresa les está cargando de manera excesiva.

"Vamos a echarle la mano a las personas que no pueden cubrir este gasto, pues no podemos quedarnos sin actuar ante esta situación a la que le está dando la espalda el Gobierno federal y está pegándole duro a la economía de las familias en San Luis Potosí", concluyó.