Critica el PAN adhesión de Aranza Puente al PVEM

El Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí rechazó que exista un debilitamiento de su estructura en el Distrito VIII y en la región Huasteca, luego de que el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ignacio Segura Morquecho, confirmó la incorporación de exmilitantes panistas a sus filas, entre ellos la diputada local Aranzazú Puente Bustindui.

Al respecto, el secretario general del PAN en la entidad, Enrique Dahud, señaló que la salida de la legisladora no representa una sorpresa para el blanquiazul, al asegurar que desde hace más de un año su actuación legislativa se alineaba mayoritariamente con las propuestas del Partido Verde. Indicó que, tras su renuncia formal al PAN, en un corto periodo sostuvo encuentros con autoridades estatales y posteriormente fue recibida por el PVEM.

Dahud afirmó que, pese a los señalamientos del dirigente verde sobre una supuesta estrategia para atraer militantes panistas, Acción Nacional mantiene una estructura sólida en el Distrito VIII, en la capital potosina y en el resto del estado, con un padrón cercano a los 7 mil 600 militantes, el cual —dijo— continúa en crecimiento.

El dirigente panista sostuvo que su partido confía en que la militancia no migrará hacia el PVEM ni hacia Morena, al considerar que muchos ciudadanos han sido inducidos a afiliarse a otras fuerzas políticas mediante apoyos asistenciales, como despensas o programas sociales, prácticas que —afirmó— han sido motivo de quejas ante instancias correspondientes, aunque no todos los afectados presentan denuncias formales.

Resaltó que el proceso de afiliación al PAN históricamente ha sido riguroso, con capacitaciones y formación ideológica, lo que ha generado una militancia con convicciones firmes y apego a los valores y a la doctrina del partido, factores que, aseguró, fortalecen su permanencia.

En cuanto a la representación territorial, Dahud lamentó que durante los cuatro años en que Aranzazú Puente militó en Acción Nacional como diputada no se consolidara una casa de enlace en su distrito, y consideró que ahora, con el respaldo de su nuevo partido o del Gobierno del Estado, podría instalar una oficina de atención ciudadana.

Finalmente, el secretario general del PAN afirmó que el instituto político se mantiene enfocado en el trabajo interno y en la preparación rumbo al proceso electoral de 2027, al tiempo que deseó éxito personal a la legisladora en su nueva etapa política.