¿Cuándo y dónde ver la Jornada 3 del Clausura 2022?

La actividad de la Jornada 3 del Clausura 2022 comienza este jueves en el estadio Alfonso Lastras, cuando Atlético de San Luis reciba a Juárez.

Equipos como Pumas, Cruz Azul y Pachuca buscarán seguir con su paso perfecto en el torneo.

Mientras que las Águilas retoman su camino en la Liga MX, reciben en el estadio Azteca al campeón del futbol mexicano, los Zorros del Atlas.

¿Dónde y cuándo ver la Jornada 3 de la Liga MX?

Jueves 20 enero

Atlético de San Luis vs Juárez

21:00 horas / ESPN

Viernes 21 de enero

Mazatlán vs Toluca

21:00 horas / Azteca 7

Sábado 22 de enero

Chivas vs Querétaro

17:00 horas / Afizzionados

León vs Pachuca

19:00 horas / Claro Sports, FOX Sports 2, Marca Claro (Youtube)

América vs Atlas

21:00 horas / Las Estrellas, TUDN, Afizzionados

Monterrey vs Cruz Azul

21:06 horas / FOX Sports 2

Domingo 23 de enero

Pumas vs Tigres

12:00 horas / Afizzionados

Santos vs Necaxa

19:00 horas / TUDN

El partido entre Puebla y Xolos estaba programado para el viernes 21 de enero, sin embargo, se reprogramó por casos de Covid-19.