Cuestiona diputado desdén a policía capitalina en operativo de Fenapo

La exclusión de la Policía Municipal de San Luis Potosí del operativo de seguridad para la Feria Nacional Potosina (Fenapo) generó cuestionamientos desde el Congreso del Estado. El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, señaló la importancia de que todas las corporaciones participen para garantizar condiciones óptimas durante el evento.

El legislador reconoció el despliegue de cuerpos como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal en el arranque del operativo, pero consideró necesario solicitar un informe oficial que aclare cómo está conformado el dispositivo y por qué no se integró a la policía de la capital.

Badillo consideró que, por tratarse de un evento de impacto estatal, es válido que fuerzas de otros municipios —como la Guardia Civil de Soledad— participen, pero insistió en que ninguna corporación debe quedar fuera. A su juicio, la colaboración entre niveles de gobierno es indispensable, no solo en eventos masivos, sino en la atención cotidiana de la seguridad pública.

El diputado también respondió a versiones sobre la ausencia de Protección Civil Municipal en operativos conjuntos en el Centro Histórico. Al respecto, hizo un llamado general a las autoridades para sumar esfuerzos, evitar duplicidades y mejorar los resultados mediante estrategias coordinadas.

