Cuestiona RGC que "hasta hoy se les ocurra protestar" por ponis en Fenapo

Las actividades con caballos tipo poni en Feria Nacional Potosina (Fenapo) data desde que la festividad se realizaba en Coronel Romero, "hace más de 20 o 30 años, y hasta hoy se les ocurrió ir a protestar", dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Esto, en respuesta a organizaciones civiles que se inconformaron por el uso de animales en el recinto ferial y recordó los caballos que siempre han sido utilizados para la toma de fotografías.

Sin embargo, dijo que qué bueno que la gente se sensibilice, pero aseguró que el patronato tiene que trabajar de la mano con ellos (los animalistas), "para que les pueda dar salida y atención".

Advirtió que el maltrato animal se puede ver desde diferentes puntos de vista, "y como en los toros, siempre habrá quien diga que es arte, y para otros es maltrato y diferentes puntos de vista... nosotros respetamos todas las opiniones", señaló.

