logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cuestiona RGC que "hasta hoy se les ocurra protestar" por ponis en Fenapo

Aseguró que desde hace 30 años se han utilizados para la toma de fotografías

Por Martín Rodríguez

Agosto 19, 2025 01:40 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

Las actividades con caballos tipo poni en Feria Nacional Potosina (Fenapo) data desde que la festividad se realizaba en Coronel Romero, "hace más de 20 o 30 años, y hasta hoy se les ocurrió ir a protestar", dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Esto, en respuesta a organizaciones civiles que se inconformaron por el uso de animales en el recinto ferial y recordó los caballos que siempre han sido utilizados para la toma de fotografías.

Sin embargo, dijo que qué bueno que la gente se sensibilice, pero aseguró que el patronato tiene que trabajar de la mano con ellos (los animalistas), "para que les pueda dar salida y atención".

Advirtió que el maltrato animal se puede ver desde diferentes puntos de vista, "y como en los toros, siempre habrá quien diga que es arte, y para otros es maltrato y diferentes puntos de vista... nosotros respetamos todas las opiniones", señaló. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuestiona RGC que hasta hoy se les ocurra protestar" por ponis en Fenapo
Cuestiona RGC que hasta hoy se les ocurra protestar" por ponis en Fenapo

Cuestiona RGC que "hasta hoy se les ocurra protestar" por ponis en Fenapo

SLP

Martín Rodríguez

Aseguró que desde hace 30 años se han utilizados para la toma de fotografías

Ofrecerán más de 500 empleos en Soledad por expansión de empresas
Ofrecerán más de 500 empleos en Soledad por expansión de empresas

Ofrecerán más de 500 empleos en Soledad por expansión de empresas

SLP

Flor Martínez

También se prevé la llegada instituciones bancarias y restaurantes, explicó Andrade Ovalle

Galindo busca coordinarse con Gobierno para bachear la ZI
Galindo busca coordinarse con Gobierno para bachear la ZI

Galindo busca coordinarse con Gobierno para bachear la ZI

SLP

Rolando Morales

Asegura que se platica con empresas y usuarios para el proyecto

Operación de CEGAIP, responsabilidad de comisionados: Guajardo
Operación de CEGAIP, responsabilidad de comisionados: Guajardo

Operación de CEGAIP, responsabilidad de comisionados: Guajardo

SLP

Samuel Moreno

Existe la posibilidad de recurrir a perfiles supernumerarios para garantizar su funcionamiento, señaló el diputado