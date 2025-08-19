Cuestiona RGC que "hasta hoy se les ocurra protestar" por ponis en Fenapo
Aseguró que desde hace 30 años se han utilizados para la toma de fotografías
Las actividades con caballos tipo poni en Feria Nacional Potosina (Fenapo) data desde que la festividad se realizaba en Coronel Romero, "hace más de 20 o 30 años, y hasta hoy se les ocurrió ir a protestar", dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Esto, en respuesta a organizaciones civiles que se inconformaron por el uso de animales en el recinto ferial y recordó los caballos que siempre han sido utilizados para la toma de fotografías.
Sin embargo, dijo que qué bueno que la gente se sensibilice, pero aseguró que el patronato tiene que trabajar de la mano con ellos (los animalistas), "para que les pueda dar salida y atención".
Advirtió que el maltrato animal se puede ver desde diferentes puntos de vista, "y como en los toros, siempre habrá quien diga que es arte, y para otros es maltrato y diferentes puntos de vista... nosotros respetamos todas las opiniones", señaló.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Cuestiona RGC que "hasta hoy se les ocurra protestar" por ponis en Fenapo
Martín Rodríguez
Aseguró que desde hace 30 años se han utilizados para la toma de fotografías
Ofrecerán más de 500 empleos en Soledad por expansión de empresas
Flor Martínez
También se prevé la llegada instituciones bancarias y restaurantes, explicó Andrade Ovalle
Galindo busca coordinarse con Gobierno para bachear la ZI
Rolando Morales
Asegura que se platica con empresas y usuarios para el proyecto