Seguirán actividades con animales en Fenapo con supervisión: SGG

Algunas actividades que manejan animales al interior de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) seguirán operando, pero bajo supervisión de un médico veterinario, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno (SGG).

Precisó lo anterior, luego que integrantes de diferentes asociaciones civiles animalistas protestaron este domingo por la tarde a las afueras del complejo ferial, debido a que denuncian maltrato animal contra ponys y otras especies.

El funcionario estatal refirió que el especialista zootecnista reportará de manera cotidiana el estado físico y de salud de los animales, a fin de garantizar su bienestar.

Torres Sánchez complementó que mañana el personal de la Secretaría General volverá a sostener una reunión, pues el objetivo del Gobierno del Estado es promover una política de respeto para los seres sintientes.

"Ayer mismo nos reunimos, gente de la oficina a mi cargo, platicó con un grupo de activistas. Nos reunimos con las personas encargadas del manejo de algunos animales al interior de la Feria Nacional Potosina", comentó.

Aparte, fuentes gubernamentales confirmaron que, a partir de hoy ya no operará el carrusel de caballos miniatura, una de las principales demandas de los activistas.