Seguirán actividades con animales en Fenapo con supervisión: SGG

Integrantes de asociaciones civiles protestaron este domingo por la tarde en la feria

Por Rubén Pacheco

Agosto 18, 2025 11:04 a.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

Algunas actividades que manejan animales al interior de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) seguirán operando, pero bajo supervisión de un médico veterinario, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno (SGG).

Precisó lo anterior, luego que integrantes de diferentes asociaciones civiles animalistas protestaron este domingo por la tarde a las afueras del complejo  ferial, debido a que denuncian maltrato animal contra ponys y otras especies.

El funcionario estatal refirió que el especialista zootecnista reportará de manera cotidiana el estado físico y de salud de los animales, a fin de garantizar su bienestar.

Torres Sánchez complementó que mañana el personal de la Secretaría General volverá a sostener una reunión, pues el objetivo del Gobierno del Estado es promover una política de respeto para los seres sintientes.

"Ayer mismo nos reunimos, gente de la oficina a mi cargo, platicó con un grupo de activistas. Nos reunimos con las personas encargadas del manejo de algunos animales al interior de la Feria Nacional Potosina", comentó.

Aparte, fuentes gubernamentales confirmaron que, a partir de hoy ya no operará el carrusel de caballos miniatura, una de las principales demandas de los activistas.

Confía Gobierno en que siga proceso contra empresa inhabilitada
SLP

Rubén Pacheco

Hay confianza en que la FGE concluya las indagatorias ministeriales de dicha causa penal, dijo Torres Sánchez

Seguirán actividades con animales en Fenapo con supervisión: SGG
SLP

Rubén Pacheco

Integrantes de asociaciones civiles protestaron este domingo por la tarde en la feria

Aprueba Cabildo el Sistema Municipal de Cuidados
SLP

Rolando Morales

La regidora Adriana Urbina lideró la iniciativa que busca garantizar condiciones necesarias para mujeres cuidadoras

Que ya pronto reinician obra en Ciencias
SLP

Rubén Pacheco

Titular de la Seduvop achaca a la UASLP la tardanza en el proyecto: "tenían lineamientos qué atender"