Cuidan la salud mental de policías

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que desde 2021 la corporación ha reforzado de manera permanente la atención a la salud mental de policías y personal operativo, ante el alto nivel de estrés que enfrentan por la naturaleza de sus funciones diarias.

Explicó que las labores policiales y de vialidad implican jornadas demandantes y situaciones de riesgo constantes, lo que genera desgaste emocional acumulado en las y los elementos. Por ello, la dependencia ha puesto especial énfasis en el acompañamiento psicológico como una medida preventiva y de contención.

Detalló que actualmente la Secretaría cuenta con un equipo de psicólogos que brinda atención cotidiana dentro de la corporación, realizando ejercicios de contención y seguimiento casi a diario. Estos profesionales atienden tanto casos programados como a elementos que solicitan apoyo al sentirse rebasados por la presión laboral.

Villa Gutiérrez señaló que cualquier integrante que detecte afectaciones en su bienestar emocional puede acercarse de manera directa para recibir orientación, evaluación y, en caso necesario, canalización a atención más especializada. "Cuidar la salud de los compañeros ha sido una prioridad", subrayó.

