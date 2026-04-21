Culpa CEA a municipios por falta de acceso continuo al agua

A más de un año de una resolución federal que ordena asegurar el acceso continuo al agua potable, en comunidades del interior del estado de San Luis Potosí aún se registran fallas en el suministro, por lo que familias continúan dependiendo de pipas para cubrir necesidades básicas; el titular de la Comisión Estatal del Agua, Pascual Martínez Sánchez, atribuyó la responsabilidad directa a los ayuntamientos.

El funcionario indicó que el tema se mantiene dentro de un proceso legal, por lo que evitó profundizar en ese aspecto; sin embargo, aseguró que la dependencia estatal mantiene acciones de seguimiento y coordinación para atender la problemática.

Subrayó que, conforme a la normatividad vigente, corresponde a los municipios garantizar el servicio de agua potable, especialmente en aquellas localidades donde no existen fuentes propias de abastecimiento, como pozos o cuerpos de agua superficiales.

Ante este escenario, explicó que el uso de pipas se mantiene como una medida emergente para responder a la demanda, mientras que las administraciones municipales deben integrar soluciones de fondo en sus planes de desarrollo.

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Finalmente, Pascual Martínez Sánchez señaló que la Comisión Estatal del Agua continuará emitiendo exhortos para que los ayuntamientos incluyan a estas comunidades en sus estrategias hídricas y gestionen proyectos a través de programas estatales y federales que permitan ampliar la cobertura del servicio.