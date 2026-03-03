Dan mantenimiento a la Plaza del Mariachi

El Ayuntamiento de San Luis Potosí llevó a cabo la jornada 501 del programa Capital al 100 con labores de mantenimiento integral en la Plaza del Mariachi, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos incluyeron limpieza general, rehabilitación y mejoras en este espacio público, considerado uno de los puntos tradicionales de convivencia y actividad cultural en la capital potosina.

Las acciones se realizaron por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos y forman parte de la estrategia municipal de conservación y rescate de espacios públicos, particularmente en la zona centro.

El gobierno municipal informó que el objetivo es mantener en condiciones óptimas los sitios representativos de la ciudad, tanto para habitantes como para visitantes, y fortalecer la imagen urbana del Centro Histórico.

