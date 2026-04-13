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Daños en tres escuelas, el saldo de vacaciones: SEGE

Los delincuentes causaron daños en puertas y ventanas, pero no sustrajeron computadoras ni tabletas

Por Rubén Pacheco

Abril 13, 2026 01:55 p.m.
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Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Durante la temporada de vacaciones de Semana Santa, se reportaron tres irrupciones en escuelas de educación básica, sin embargo, los delincuentes no se llevaron ningún objeto de valor, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Destacó que los hechos suscitados en dos planteles de la zona metropolitana y otro en la región media no resultaron favorables para los delincuentes, porque los padres de familias resguardaron computadoras, tabletas y otro equipo tecnológico, acorde a los protocolos de cuidado del patrimonio escolar.

Pese a ello, el funcionario estatal refirió que los criminales dejaron daños en puertas y ventanas, así como pintas en una pared.

"Como lo hemos estado diciendo y pidiendo dentro de los protocolos de cuidado del patrimonio de las escuelas: que lo que es de valor, se lo lleven a resguardarlo los padres de familia o los maestros", comentó.

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Complementó que la asistencia a las escuelas fue del 95 por ciento, porcentaje normal si se considera que, en el regreso de un período vacacional no se registra un 100 por ciento, en gran medida por eventualidades de salud.

"Ya mañana tendremos, pues un 98, un 99 por ciento. Nunca tenemos el 100 por ciento; siempre por cuestiones de enfermedad o alguna otra situación nos faltan algunos alumnos", remató.

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