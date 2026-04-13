Refuerzan operativos viales por regreso a clases en SLP

Con motivo del regreso a clases, la Dirección de Policía Vial y Movilidad implementó un operativo especial en distintos puntos de la capital potosina, con énfasis en la seguridad de estudiantes y la agilización del tránsito.

Las acciones se concentran principalmente en corredores escolares, donde se prioriza una movilidad ordenada durante los horarios de entrada y salida de alumnos.

Como parte del dispositivo, la Jefatura de Promotores Escolares activó vigilancia en 48 planteles educativos, con presencia de oficiales para apoyar en cruces peatonales y evitar incidentes.

De manera paralela, hacia la Zona Industrial se puso en marcha el operativo Expreso 57, con el objetivo de mejorar la circulación en uno de los tramos con mayor carga vehicular en horas pico.

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Las autoridades recomendaron a la población salir con anticipación y atender las indicaciones viales para evitar contratiempos en este inicio de jornada escolar.