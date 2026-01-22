De la patrulla al hogar: policías visitan a Fernanda Guadalupe en Arista

- La historia no comenzó con una visita, sino con una urgencia.



Fue la madrugada del 13 de enero, en la capital potosina, cuando una mujer en labor de parto pidió ayuda al quedar varada en el camino rumbo al Hospital del Niño y la Mujer. La patrulla que acudió al auxilio se convirtió, por unos minutos, en sala de parto improvisada. Ahí nació Fernanda Guadalupe.

Días después, ya sin la prisa ni la tensión de aquella madrugada, la historia tuvo otro capítulo.

Elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí acudieron hasta la comunidad de Derramaderos, en el municipio de Villa de Arista, para visitar a la bebé que ayudaron a traer al mundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Visita en Arista

La visita fue encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio Villa, acompañado por oficiales de la Guardia Municipal. Esta vez no hubo sirenas ni traslados de emergencia: hubo ropa, cobijas, artículos de primera necesidad y una revisión para confirmar que la recién nacida se encuentra en buen estado de salud.

En brazos de sus padres, Francisco Javier Silva Briones y Victoria Guadalupe Rodríguez Rodríguez, la bebé fue presentada con un nombre que guarda memoria del momento en que todo ocurrió. Fernanda Guadalupe se llama así en honor a la oficial Fernanda Valtierra, una de las agentes que asistió a la madre durante el parto.

El antecedente: la familia se dirigía al hospital cuando su vehículo presentó una falla mecánica. La ayuda policial llegó a tiempo. Durante el traslado, las contracciones se intensificaron y el nacimiento ocurrió a bordo de la patrulla, antes de arribar al hospital, donde posteriormente madre e hija fueron valoradas y reportadas estables.

Bebé nació en patrulla el 13 de enero

En Derramaderos, la familia volvió a agradecer lo que aquella madrugada marcó su historia. Para los policías, la visita cerró un ciclo: del auxilio urgente al acompañamiento.

LEA TAMBIÉN Listo, nuevo reglamento vial que prioriza a peatones y ciclistas La SSPC informó que se encuentra en proceso de revisión para su eventual aprobación en el Cabildo capitalino

Fernanda Guadalupe duerme ahora en casa.