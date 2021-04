De milagro sobrevive negocio de uniformes

A un año de la pandemia, la tienda de Uniformes Escolares Potosinos (Unespo) ubicada en la colonia San Felipe se mantiene abierta, a pesar de que las ventas son nulas y la fecha para el regreso a clases presenciales todavía se considera muy lejana.

Guillermo Sierra, propietario del lugar, platicó que en los 30 años que tiene con su negocio, es la primera vez que pasa por una crisis de esta naturaleza y la cual ya propicio el despido de algunos de sus empleados, al no poder cubrir sus sueldos.

Al ser fabricantes de uniformes escolares de gala y deportivos durante estos meses que no hubo un solo ingreso, para evitar despedir a sus costureras se optó por terminar las telas que se tenían en almacén para la confección de los trajes de las distintas instituciones educativas, en tanto quienes se encontraban al servicio al mostrador en esta sucursal y en la otra que se ubica en la capital potosina, se tuvo que prescindir de sus servicios.

Contó que gracias a que no tenía algún tipo de deuda con maquiladoras, ni renta el inmueble ya que es de su propiedad, es como ha podido mantener abierta la tienda, a comparación de otros negocios que al no tener un solo ingreso y tener que estar al corriente con sus rentas, llegaron a una etapa en la que ya no pudieron sostener sus gastos y se vieron en la necesidad de cerrar temporal o definitivamente.