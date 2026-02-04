De padre del agresor, el arma con que ultimó a Miguel Ángel: RGC

Luego del asesinato de Miguel Ángel, alumno del Colegio de Bachilleres (Cobach), presuntamente cometido por otro adolescente, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, adujo que desde el estado se trabaja para que no haya armas de fuego en la vía pública, sin embargo, en este caso presumió la posibilidad de que el agresor utilizó armamento propiedad del padre.

De acuerdo con las versiones divulgadas en la prensa hasta el momento, durante una fiesta en un domicilio particular el agresor le disparó a Miguel Ángel, provocándole una muerte instantánea.

El mandatario estatal sostuvo que, a través de los diferentes operativos de seguridad en el estado, la Guardia Civil Estatal (GCE) ya logró mermar "casi en su totalidad" la capacidad armada del crimen organizado.

En tanto, circunstancias como las de este homicidio doloso pueden derivarse a que el padre de familia tiene armas de fuego como protección para su hogar, "lo que es muy válido" y de ahí las toman los hijos, advirtió.

"Son dos cosas diferentes (...) o sea, son dos cosas muy diferentes (la accesibilidad de los adolescentes a armas de fuego en su hogar a las que pueden proliferar en la vía pública)", refirió en entrevista el mandatario estatal.

Lamentó que se susciten riñas entre estudiantes, cuyos conflictos escalan hasta el uso de pistolas y donde no solo pierde la vida la víctima, sino también el victimario que deberá pagar con prisón por cometer el delito.