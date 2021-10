Debe pasar un tiempo prudente para valorar estrategia en materia de seguridad: Morena

Luego que el sexenio carrerista concluyó con 243 mil 251 denuncias por diversos delitos, que lo ubica como el peor en las últimas cuatro administraciones estatales, el Grupo Parlamentario de Morena, validó las cifras al referir que los hechos no pueden ocultarse, sin embargo, congresistas de la coalición del PAN y el PRI, atajaron que la incidencia delictiva fue compartida con la Federación, es decir, no sólo correspondió al estado.

Al respecto, Cuauhtli Fernando Badillo, coordinador parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), justificó que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona recibió una "herencia maldita", por lo cual, no hay un tiempo prudente para valorar la efectividad de su estrategia en materia de seguridad.

"En los hechos todos lo vimos (la inseguridad). Entonces no podemos ocultarlo. Es un trabajo en coordinación entre los tres órdenes de gobierno, tenemos que trabajar coordinadamente para ir solventando y dando solución a este tipo de problemáticas", señaló.

Aparte, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), matizó que primero deben identificarse los delitos abordados, pues el sexenio carrerista sí tuvo un problema grave de narcotráfico y delitos contra la salud.

"Lo comentamos y lo estuvimos diciendo en el sexenio, que era una gran tema y un gran pendiente la cuestión de seguridad. San Luis al convertirse en un polo de desarrollo, al estar en el centro del país y en tener vecinos con situaciones complejas como Guanajuato y Zacatecas, pues es la coyuntura del estado", expresó.

Por separado, Juan Francisco Aguilar Hernández del Partido Acción Nacional (PAN), dijo desconocer si fue el sexenio más violento, sin embargo, lamentó que la administración de Juan Manuel Carreras López quedó a deber en materia de seguridad.

"Hay delitos que corresponden en la prevención de los mismos a la Federación, y hay otros que tienen que ir de manera coordinada con el estado, y es un tema, que siempre he dicho, no se debe de politizar. Es un tema sensible que a todos nos corresponde", refirió.