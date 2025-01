Pondera Galindo afiliarse al PAN

Enrique Galindo Ceballos, señaló que está considerando afiliarse al Partido Acción Nacional (PAN) luego de las invitaciones de distintos actores políticos, sin embargo, puntualizó que su proceso de impugnación ante su expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aún no se cierra.

Mostró agradecimiento a las invitaciones de la senadora y dirigente estatal del PAN, Verónica Rodríguez, así como del exgobernador Marcelo de los Santos, y determinó que sí se encuentra considerando en primera instancia la afiliación al PAN, así como de otros partidos como lo son Morena.

“Yo sí la estoy considerando desde luego, pero también he recibido invitaciones de otros partidos que han sido generosos en ellos, desde luego lleva preferencia la del PAN, pero también he recibido de Morena y del Partido Verde, primero recibí una que sí y luego que no, pero yo estoy tranquilo”.

Con respecto a su proceso de impugnación en el PRI, el alcalde informó que se encuentra en una batalla legal para determinar su situación y las condiciones en que fue expulsado.

“Yo estoy en un proceso de combate jurídico con mi expulsión del PRI voy a esperar a que termine eso”, explicó que el proceso se encuentra en tribunales y estimó que para el mes de febrero el tema se desahogue.

“A mí me expulsaron de manera injusta, mi intención de impugnarla es para que no quede en una decisión unilateral de una sola persona que tomó la decisión de expulsarme”, puntualizó.

Adelantó que espera ganar la impugnación a fin de demostrar que fue una decisión que calificó de arbitraria, injusta e ilegal para posteriormente tomar una decisión respecto al partido, la cual seguramente será su separación definitiva.