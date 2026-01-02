logo pulso
Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo

La pirotecnia asegurada será destruida conforme a la ley, aseguran

Por Redacción

Enero 02, 2026 06:09 p.m.
A
Pirotecnia asegurada por autoridades.

Pirotecnia asegurada por autoridades.

El Gobierno del Estado informó que aseguró 700 kilogramos de pirotecnia prohibida durante un operativo conjunto en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno y el Heroico Cuerpo de Bomberos, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos a la población.

De acuerdo con la información oficial, el decomiso es resultado de operativos estratégicos orientados a retirar del mercado productos explosivos peligrosos.

El material asegurado quedó bajo resguardo para su destrucción controlada, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

Fueron retirados de forma temporal para evitar daños por pirotecnia.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección CivilMauricio Ordaz Flores, informó que estas acciones forman parte de la vigilancia permanente que se mantiene en el estado para prevenir incidentes relacionados con el manejo y almacenamiento de pirotecnia.

Indicó que los operativos se realizan por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y evitar accidentes derivados del uso de material explosivo.

Las autoridades reiteraron que los aseguramientos continuarán y llamaron a la ciudadanía a no almacenar ni comercializar pirotecnia ilegal, así como a denunciar cualquier punto de venta clandestino.

