Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo

El Gobierno del Estado informó que aseguró 700 kilogramos de pirotecnia prohibida durante un operativo conjunto en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno y el Heroico Cuerpo de Bomberos, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos a la población.

De acuerdo con la información oficial, el decomiso es resultado de operativos estratégicos orientados a retirar del mercado productos explosivos peligrosos.

El material asegurado quedó bajo resguardo para su destrucción controlada, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, informó que estas acciones forman parte de la vigilancia permanente que se mantiene en el estado para prevenir incidentes relacionados con el manejo y almacenamiento de pirotecnia.

Indicó que los operativos se realizan por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y evitar accidentes derivados del uso de material explosivo.

Las autoridades reiteraron que los aseguramientos continuarán y llamaron a la ciudadanía a no almacenar ni comercializar pirotecnia ilegal, así como a denunciar cualquier punto de venta clandestino.