Fallece mujer tras colapso de vivienda por sismo en Guerrero

La gobernadora del estado mexicano de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, confirmó la muerte de una mujer, de 50 años, tras el colapso de su vivienda luego del sismo de 6,5 grados de magnitud ocurrido este viernes con epicentro a cuatro kilómetros al suroeste de la localidad de San Marcos.

"Desafortunadamente tenemos el reporte de una mujer fallecida por el colapso de su vivienda, una mujer de 50 años, obviamente se le va a brindar todo el apoyo a sus familiares", dijo Salgado Pineda tras precisar que el deceso sucedió en la comunidad de Las Minas, entre los límites de la ciudad de Acapulco y San Marcos.

La muerte de la mujer, de quien se desconoce su identidad, ocurrió luego de que cayera sobre ella el techo de su casa hecho de lámina y asbesto, así como las paredes de adobe.

Las autoridades locales también informaron que durante el sismo, la mujer estuvo acompañada por otra familiar, de 90 años, quien resultó ilesa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Salgado Pineda destacó que se mantiene en contacto con todos los presidentes locales del estado y explicó que continúan los recorridos en este municipio de la Costa Chica, donde, hasta el momento, se registra el daño a 700 casas, de las cuales 70 colapsaron.

Además, apuntó que en el turístico Acapulco hay cuatro personas lesionadas con afectaciones menores ocasionadas por los derrumbes, y que ninguna de ellas fue identificada como turistas.

La gobernadora precisó que en Chilpancingo, la capital del estado, hay daños menores como una barda colapsada o casas con afectaciones mínimas.

Aunque confirmó de daños estructurales en las instalaciones del hospital público del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSTE) del municipio, por lo que los pacientes fueron evacuados y trasladados a otras clínicas, además informó que el área de hemodiálisis está suspendida.

Salgado Pineda afirmó que el flujo turístico continúa sin cancelaciones para este fin de semana y que la Autopista del Sol, de las más utilizadas por los viajeros, está libre para los visitantes luego de que el equipo de Protección Civil del estado limpiara el área que presentó deslaves.

Tras el sismo de magnitud 6,5, la estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que se ha restablecido el 75,93 % del servicio en Guerrero, aunque hay zonas del estado que muestran preocupación de que la falta de energía frene la administración de agua potable.