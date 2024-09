Defensa de Lutzow acusa ilegalidad

En la continuación del juicio penal por una presunta compra ficticia por 32 millones de pesos, la defensa de Miguel Ángel Lutzow, extitular de la Secretaría de Salud, denunció que el Ministerio Público intentó introducir por medio de un testigo, un documento que no se encontraba en el auto de apertura.

Ello, para presumir que el exfuncionario otorgó el consentimiento de la supuesta adquisición, condición que la defensa considera ilegal.

La estrategia del Ministerio Público consistió en llevar a sus testigos a intentar vincular la compra con el ex titular de Salud.

La fiscalía argumentó que, si bien no hay firmas de Miguel Ángel Lutzow, los testigos se refirieran a su consentimiento.

Durante cerca de una hora participó en el interrogatorio la exsubdirectora administrativa Patricia N., como parte de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público.

Luego se interrogó a Juan Francisco N., del área de Vectores, quien dijo que su exjefe era responsable de otorgar su consentimiento para la compra y que había un documento de ello, pero la defensa le respondió que no hay tal, que no hay pruebas presentadas en ese sentido y que además es una ilegalidad procesal añadir elementos que no estaban a debate en el auto de apertura del juicio.

La defensa sugirió incluso que pudiera haber algún documento “hechizo”, para tratar de sostener la imputación que se ha desacreditado con los 20 testigos anteriores.

Por otra parte, el secretario particular de la extitular Mónica N., también debió ser interrogado este martes, pero la juez difirió la audiencia porque la sala se ocuparía.