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Defensa de policías alega confusión en muerte de civiles

La investigación complementaria se fijó para desarrollarse en un plazo de cuatro meses

Por Rubén Pacheco

Marzo 21, 2026 12:05 p.m.
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Defensa de policías alega confusión en muerte de civiles

Hasta el momento, el juez de Control a cargo de la causa penal donde fallecieron dos personas en Matehuala a manos de guardias civiles estatales, no ha considerado que el fallecimiento se debió a una confusión de los elementos policiales.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien complementó que la investigación complementaria se fijó para desarrollarse en un plazo de cuatro meses.

Refirió que que durante dicho periodo, tanto el Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación y la defensa de los imputados, presentarán las pruebas correspondientes para sustentar sus argumentos ante el Poder Judicial.

En entrevista, reveló que la defensa de los policías alega que el vehículo donde viajaban las dos víctimas mortales, estarían vinculadas con la camioneta de presuntos delincuentes que ellos perseguían durante un operativo.

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García Cázares subrayó que todas las hipótesis planteadas por ambas partes, se irán desahogando en la fase de la indagatoria complementaria.

"Hasta ahorita el juez no lo ha considerado así (una confusión). Sin embargo, estamos en una etapa temprana del proceso y habría que ver qué se aporta, por las partes durante la etapa de investigación complementaria", remató.

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