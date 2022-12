Defiende senador de Morena los términos de la reforma electoral

El senador chiapaneco Eduardo Ramírez defendió los términos de la reforma electoral, incluso para casos donde algunos aspirantes a cargos pudieran ser denunciados por algún delito, pero que a criterio no hayan gozado de una adecuada defensa jurídica; sin embargo, se pronunció a favor de que los candidatos que hubieran incurrido en un delito intencional se sujeten a la suspensión de sus derechos político-electorales.

El legislador por Morena aseguró que la reforma electoral permitirá la suplencia de la queja en el caso de los candidatos que se vean vinculados a faltas graves.

Justificó que en el caso de candidatos vinculados a la delincuencia, no se les dejará afuera si no tuvieron una defensa adecuada, sobre todo en casos donde llegan a las salas electorales federales y no llevaron una defensa adecuada, y entonces, a su juicio, no perderían los derechos político-electorales aún vinculados a la delincuencia.

Por lo que se refiere al criterio de faltas graves, precisó que cuando hay un delito simple intencional o intencional y planeado, un candidato sí puede quedar fuera de la contienda de manera automática, porque así lo establece la Constitución política mexicana y las leyes secundarias.

Por otro lado, el legislador explicó que el financiamiento privado o externo estará limitado en la reforma electoral.

Para el caso de la transferencia de votos a partidos pequeños, dijo que finalmente la propuesta es que vuelva a operar como ya había trabajado con el sistema del PRI, y aseguró que de ninguna manera se contraviene la Constitución porque esta se refiere a que los partidos deben tener como mínimo el 3 por ciento del padrón de personas que acudieron a las urnas, con votos a favor.

Explicó que el criterio es que si tienen registro en 17 entidades federativas se les debe respetar el registro como partido político.

Para el caso del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Ramírez indicó no hay nada definitivo y se encuentran en análisis.

Por último, y aunque ese proyecto de reformas requiere mayoría simple, aseguró que van a dialogar con los partidos de oposición todas las propuestas y puntos de la reforma.

El senador Eduardo Ramírez es simpatizante de Ricardo Monreal, presidente de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales del Senado de la República, y es expresidente de la mesa directiva.