Deja la Cruz Roja Jesús de la Maza

Redacción

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
La Cruz Roja Mexicana Delegación San Luis Potosí informa que por motivos de salud, Jesús Ernesto de la Maza Jiménez ha presentado su renuncia al cargo honorario como Delegado Estatal, con efectos a partir de esta fecha.

Durante el periodo en el que encabezó la Delegación Estatal, se trabajó con compromiso, vocación de servicio y un profundo sentido humanitario, enfrentando retos y dificultades sin perder de vista la misión fundamental de servir a la comunidad potosina.

Con el objetivo de asegurar la continuidad y estabilidad operativa de la institución, queda como Encargado de Despacho Jesús Aarón Cerecero Sánchez.

La Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí expresa su agradecimiento y reconocimiento al Licenciado De la Maza Jiménez por su entrega y labor al frente de la institución, así como su compromiso permanente con los principios humanitarios que distinguen a nuestro movimiento.

Seguiremos trabajando con responsabilidad, unidad y vocación de servicio en favor de quienes más lo necesitan, informó la institución.

