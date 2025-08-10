Dejan cabeza de vaca ensangrentada frente a Catedral
Los restos del animal fueron encontrados con una serie de símbolos que, según los feligreses, se relaciona con Marilyn Manson.
Personas hasta ahora no identificadas dejaron una cabeza ensangrentada de res en el exterior de la Catedral, con una serie de símbolos que, según los feligreses, se relaciona con Marilyn Manson.
En tanto circulaban en redes algunas imágenes del cantante presuntamente que pasea por algunos lugares turísticos, algún desconocido dejó en el exterior de la iglesia una tela roja brillante con algunos símbolos típicos del rock.
Personal de policía acordona la zona para evitar el ingreso de personas o la curiosidad, en tanto recaban la información relacionada con la imagen.
Ese tipo de mensajes suele ser atribuido a delincuencia. Hasta ahora se desconoce quién es el autor del mensaje, y los motivos por los que dejó su cartulina con el cráneo ensangrentado, frente a un templo donde ingresan familias completas, incluyendo niños.
