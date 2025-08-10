logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Dejan cabeza de vaca ensangrentada frente a Catedral

Los restos del animal fueron encontrados con una serie de símbolos que, según los feligreses, se relaciona con Marilyn Manson.

Por Martín Rodríguez

Agosto 10, 2025 01:59 p.m.
A
Personas hasta ahora no identificadas dejaron una cabeza ensangrentada de res en el exterior de la Catedral

Personas hasta ahora no identificadas dejaron una cabeza ensangrentada de res en el exterior de la Catedral

Personas hasta ahora no identificadas dejaron una cabeza ensangrentada de res en el exterior de la Catedral, con una serie de símbolos que, según los feligreses, se relaciona con Marilyn Manson.

En tanto circulaban en redes algunas imágenes del cantante presuntamente que pasea por algunos lugares turísticos, algún desconocido dejó en el exterior de la iglesia una tela roja brillante con algunos símbolos típicos del rock.

Personal de policía acordona la zona para evitar el ingreso de personas o la curiosidad, en tanto recaban la información relacionada con la imagen.

Ese tipo de mensajes suele ser atribuido a delincuencia. Hasta ahora se desconoce quién es el autor del mensaje, y los motivos por los que dejó su cartulina con el cráneo ensangrentado, frente a un templo donde ingresan familias completas, incluyendo niños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gallardo señala al ayuntamiento de desigualdad en distribución de obra pública
Gallardo señala al ayuntamiento de desigualdad en distribución de obra pública

Gallardo señala al ayuntamiento de desigualdad en distribución de obra pública

SLP

Rubén Pacheco

El gobernador Gallardo expresa su preocupación por la falta de inversión en zonas desatendidas de la ciudad, mientras la obra pública se concentra en el poniente.

Roban 10 mil en efectivo de vehículo durante misa en Ciudad Valles
Roban 10 mil en efectivo de vehículo durante misa en Ciudad Valles

Roban 10 mil en efectivo de vehículo durante misa en Ciudad Valles

SLP

Redacción

Un matrimonio fue víctima de un robo de 10 mil pesos en efectivo dentro de su vehículo mientras asistían a misa en Ciudad Valles

SEGE reporta malos manejos en finanzas de asociaciones de padres de familia
SEGE reporta malos manejos en finanzas de asociaciones de padres de familia

SEGE reporta malos manejos en finanzas de asociaciones de padres de familia

SLP

Rubén Pacheco

Al menos 40 escuelas se negaron a entregar documentación de fin del período escolar

En 2025 se han tramitado 25 solicitudes de declaratoria especial de ausencia de personas desaparecidas
En 2025 se han tramitado 25 solicitudes de declaratoria especial de ausencia de personas desaparecidas

En 2025 se han tramitado 25 solicitudes de declaratoria especial de ausencia de personas desaparecidas

SLP

Rubén Pacheco

La declaratoria ayuda a que familaires puedan regularizar temas financieros, hipotecarios, administrativos y legales