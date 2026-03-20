Dejan vacía la mesa de seguridad: ocho alcaldes no asisten a sesión estatal

La inasistencia de varios presidentes municipales a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública destacó durante la reunión, considerada un espacio de coordinación entre autoridades de los distintos niveles de gobierno.

De acuerdo con la información difundida, no acudieron Baldemar Miguel Hernández, de Armadillo de los Infante; Francisco Javier Ortiz Hernández, de Mexquitic de Carmona; Juan Carlos Ramos Moreno, de Santa Catarina; Isis Díaz Hernández, de Santa María del Río; Humberto Lucero Magaña, de Tanlajás; Pablo Emmanuel Jonguitud Guerrero, de Tanquián de Escobedo; Pilar Sánchez Vega, de Tierra Nueva y Juan Francisco Gómez Escamilla, de Villa de la Paz.

La sesión tenía como objetivo el análisis de estrategias conjuntas, el intercambio de información y el fortalecimiento de acciones en materia de seguridad pública, en un contexto donde la coordinación entre los tres niveles de gobierno es considerada relevante para atender esta problemática.

Autoridades estatales señalaron la importancia de la participación de los municipios en este tipo de encuentros, al tratarse de un espacio enfocado en la toma de decisiones y la articulación de esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad en las distintas regiones.

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La reunión se desarrolló con la presencia de representantes de diversas instancias, quienes abordaron temas relacionados con la seguridad y la colaboración institucional.