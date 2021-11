Dejaron "inservible" el avión principal del gobierno: RGC

El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona denunció que se detectó irregularidades también en el mantenimiento de las aeronaves propiedad de la administración estatal, incluso hay facturas pagadas de servicios mecánicos para estas unidades de transporte oficiales que en realidad nunca se realizaron, por lo que en los hechos dejaron "inservible" el avión principal del gobierno, no obstante tan solo la semana pasada este aparato realizó casi una decena de vuelos.

Cabe destacar que el Gobierno del Estado cuenta con por lo menos cinco aeronaves, tres helicópteros, una avioneta tipo Cessna y este avión King Air B200 con matrícula XC-SLP, en este sentido el mandatario refirió que se llevó a cabo un servicio técnico y se determinó que las horas-vuelo de las turbinas ya estaban prácticamente agotadas, por lo que explicó que se mandará cambiarle las dos turbinas y tendrá un costo de 10 millones de pesos.

Gallardo Cardona apuntó que de acuerdo a los documentos del proceso de entrega se estableció que les restaban por lo menos 300 horas-vuelo, pero cuando se mandó a servicio técnico refirieron que ya no se puede volar tanto el avión "a lo mejor uno o dos viajes", por lo que tendría que hacerse esta inversión de 10 millones de pesos para no perder el costo total de la aeronave que ronda los 80 millones de pesos "y ya no tenerlo parado".

Sin embargo, de acuerdo al sitio web FlightRadar24 especializada en el monitoreo de tráfico aéreo a nivel mundial, se detalla que este avión propiedad del Gobierno de San Luis Potosí, tan solo la semana pasada llevó a cabo 9 viajes entre las ciudades de San Luis Potosí, Cuernavaca y Toluca.