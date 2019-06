Delegado del PRI lamenta renuncia de Narro Robles y asegura que el partido seguirá adelante

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en San Luis Potosí, Julián Luzanilla Contreras, lamentó la decisión del ex rector José Narro Robles de abandonar el partido luego de 46 años de militancia, pero aseguró que el Revolucionario Institucional "tiene rumbo fijo y seguirá trabajando para recuperar la confianza de la ciudadanía".

A la renuncia de Narro Robles se sumó la de la periodista Beatriz Pagés, quien criticó en sus redes sociales que "se esté entregando esta fuerza política (el PRI) a Andrés Manuel López Obrador".

El delegado estatal señaló que Narro y Beatriz Pagés son cuadros valiosos para el PRI y que aunque su salida es lamentable, el proceso de renovación de la dirigencia nacional se mantiene firme, los aspirantes buscan los apoyos que les abran las puertas al registro marcado para el 22 de junio próximo, para posteriormente continuar como ha marcado la convocatoria.

Luzanilla Contreras calificó de respetables las opiniones del también ex secretario de Salud, pero son expresiones con las que no está de acuerdo la dirigencia tricolor “no comparto sus expresiones, se emitió una convocatoria estrictamente apegada a nuestros estatutos que garantiza la imparcialidad y equidad del procedimiento, es un punto de vista personal del doctor que la dirigencia del PRI no comparte”.

Asimismo, aseguró que se tiene un trabajo cercano a la militancia, comunicación y transparencia, la convocatoria es pública y los procesos transparentes, esto es garantía de que el proceso electivo será imparcial y apegado a los estatutos, del que saldrá ganador el que tenga la mayoría de votos de los militantes de partido.

“El Partido seguirá transitando en un procedimiento ya convocado de renovación de la dirigencia nacional, totalmente imparcial apegado a los estatutos, con equidad y transparencia para que la nueva dirigencia surja democráticamente”, concluyó.