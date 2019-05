Delinquen en SL porque no pasanada: D´Argence

San Luis Potosí es atractivo para delincuentes porque aquí no les pasa nada, dijo el empresario Héctor D´Argence Villegas presidente del Parque Industrial Fundidores.

"Es necesario que se desarrolle una estrategia para San Luis Potosí y se abata la ola de delincuencia, porque San Luis Potosí es atractivo para la delincuencia porque ven que no les pasa nada, ellos mismos dicen vamos a San Luis Potosí a delinquir, robar y hasta matar porque aquí no pasa nada, ese es un mensaje que está mandando la entidad", manifestó.

El empresario lamentó que cada que ocurra un hecho delincuencial, las autoridades traten de justificarse, por ello aseguró que urgen cambios, no sólo en la estrategia, pues consideró que sí es necesario cambiar "hombres" en las diferentes corporaciones.

"Que se den por la falta de capacidad porque no han sabido aplicar las estrategias para que en San Luis Potosí se contenga la ola de violencia gravísima, no se trata de que entre un hombre por otro, sino que quien o quienes entren aseguren una estrategia, que aseguren a los potosinos tener una vida digna y libre de violencia", señaló.

Reiteró que con tristeza se aprecia que las autoridades están rebasadas, pues no saben cómo detener la ola delincuencial.

"Ya no es un rubro, ya es en todos los rubros, es una situación lamentable por la que atraviesa San Luis Potosí y los potosinos estamos en estado de indefensión porque cuando nos sucede algo no sabemos a quién recurrir, porque no sabemos quién nos pueda ayudar en este tema, es lamentable, triste y amargo tener que pasar por esto y que lleguemos a la conclusión de que no se puede denunciar porque no hay quién nos saque del problema", concluyó.