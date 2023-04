Demanda CAPEA hacer visibles a personas autistas

Más de 300 personas, en su mayoría residentes de la colonia El Llano, realizaron este domingo 2 de abril una caminata por el bulevar Río Españita para hacer visibles a las personas con trastorno del espectro autista y que la población potosina en general, se interese por saber más acerca de esta condición.

El nutrido grupo, ligado al Centro Educativo en Apoyo al Espectro Autista (Capea), vistió camisetas alusivas al autismo y portó mantas vinílicas con diversos mensajes de concientización a lo largo de una considerable distancia, hasta el cruce de Río Españita con la avenida Topacio.

La psicóloga Estela Moreno Andriano, informó que la caminata se hace de manera anual desde el 2008, cuando participaron solamente 30 personas, pero que cada vez se han ido integrando más personas que tienen hijas, hijos o familiares con autismo.

“Muchas familias no se dan cuenta de que tienen a un pequeño con autismo, pero hay señales: la niña o niño no se integra con los demás; alrededor de los dos años no habla como debería; no interactúa o le cuesta trabajo socializar, comunicar sus necesidades. Son personas que tienen conductas muy peculiares, como brincar, mover las manos, mecerse, no mirar a los ojos, que pierden habilidades en el lenguaje o en el juego”, explicó la entrevistada.

Resaltó que no existe un censo en el país sobre personas con autismo y tampoco hay registros en San Luis Potosí. Hace siete años se decía que por cada 115 nacimientos, hay una persona con autismo, “aunque creemos que es más. En Estados Unidos, de acuerdo con datos de este año 2023, la prevalencia es de una persona con autismo por cada 36 nacimientos”.

Estela Moreno dijo que de 15 años a la fecha, se han incrementado los apoyos gubernamentales y las instituciones dedicadas a tratar a personas con autismo, tanto a nivel municipal como estatal, pero que “hace falta hacer muchísimo más. También han surgido más asociaciones civiles y consultorios privados. Vamos por el camino correcto, pero se debe seguir trabajando en la visibilización del autismo frente a la sociedad”.