Demandan más comercios en la Zona Industrial

Trabajadores y usuarios de la Zona Industrial manifestaron su preocupación por la falta de comercios y servicios.

“No hay nada cerca, más que un comedor a unos pocos kilómetros, pero en cuanto a gasolineras, solo hay como dos y no siempre hay servicio”, comentó una empleada de una refaccionaria ubicada sobre la carretera 57.

El transporte es otro de los retos que enfrentan diariamente los trabajadores, quienes dependen en gran medida de los medios proporcionados por las empresas para trasladarse.

“Muchos no traemos el carro porque también la carretera esta horrible, estando lejos y con tantos baches, no me sorprende que haya tantos carros descompuestos de este lado”, añadió la entrevistada.

La Zona Industrial alberga una amplia gama de empresas, desde concesionarias de camiones y talleres mecánicos hasta empresas automotrices y de concreto.

Sin embargo, la falta de servicios básicos parece estar afectando tanto a los trabajadores como a las empresas que operan en la zona, que dependen de un ecosistema funcional para mantener su productividad.

Los trabajadores pidieron que el nuevo municipio de Villa de Pozos desarrolle un plan que atienda esas carencias.