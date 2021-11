Denuncia "El Mijis" que lo obligaron a cantar canción de Lalo Mora para liberarlo

Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", exdiputado local de San Luis Potosí, dio a conocer que fue obligado a cantar un tema de Lalo Mora, señalado de agredir sexualmente a varias mujeres, para ser liberado.

Durante una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, el exdiputado señaló que los sujetos que lo desaparecieron supuestamente eran enviados del cantante Lalo Mora, por lo que le pidieron interpretar un tema del músico para no quitarle la vida.

"Cuando me tiran en un municipio, que ya iba con la bolsa en la cabeza, y me bajan del carro y siento piedritas, entonces dije: ´ya me van a matar´... Entonces me dicen: ´a ver hijo de tu pinche madre, si no te sabes una canción de ´El Viejón´, te vamos a matar aquí por hablador´, así que les canté la de ´Dos coronas'", declaró a dicho medio.

Al terminar de cantar, lo bajaron y le dijeron que tenía que irse caminando hacia donde señalaba su mano. Posteriormente comenzó a pedir ayuda, sin embargo, los conductores de automóviles no se detenían. Hasta que una joven confirmó su identidad, lo auxilió y lo subió a su coche, posteriormente la Guardia Nacional los interceptó y puso a salvo a Carrizales.

"Les canto la canción, me bajan, me marean, uno me agarra la mano y me dice ´vas a caminar todo derecho donde apunta tu mano. Si te vemos para otro lado, pues ya sabes... Cuando me encuentra la Guardia Nacional me encuentra todo espinado", dijo.

"El Mijis" relató que tanto él como su familia recibieron amenazas de muerte, por lo que tuvo que enviarlos a otro estado, mientras que él se encuentra hospitalizado por los golpes que presentaba, y señaló que "el levantón" ocurrió por las protestas que ha realizado en contra de Lalo Mora y porque no querían que se hiciera presente en el baile del 30 de octubre.

Además, durante las 12 horas que fue privado de su libertad, fue torturado de diversas maneras, sin embargo, no ofreció más detalles por el proceso de investigación que se está realizando.

"Me levantan, me suben a una camioneta, me traen. Lo que querían era que no llegara al baile, pero todo en ese tiempo me estuvieron torturando".

A través de sus redes sociales, "El Mijis" fue reportado como desaparecido el pasado 31 de octubre, por lo que sus familiares utilizaron dicho medio para pedir apoyo.

Se detalló que las autoridades de la Guardia Nacional se pusieron en contacto con los familiares del exlegislador para decirles que ya había sido localizado en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí.

"Le están brindado apoyo y seguridad. Mantendremos informando. Su familia agradece todo el apoyo", se agregó en la publicación que se hizo a las 12:15 horas del 31 de octubre.

El pasado 8 de octubre, el exfuncionario del Congreso de San Luis Potosí había informado sobre su denuncia hacia el músico ante la Fiscalía General de la República (FGR) por haber tocado a fans sin su consentimiento.

Cabe recalcar que el cantante norteño ya había sido acusado con anterioridad por la difusión de otro video en el que se aprecia al intérprete, de 74 años de edad, besando en la boca y manoseando a varias de sus fans que solicitaron tomarse fotos con él.