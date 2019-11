Denuncia la ASE a ex funcionarios de Cedral e incluye a cinco proveedores

Exfuncionarios del municipio de Cedral que formaron parte de la administración 2015 – 2018 fueron denunciados penalmente por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y ejercicio ilícito de funciones.

Entre los presuntos responsables destacan quienes fungieron como presidente, tesorero y coordinador de Desarrollo Social en el citado municipio, además de cinco personas físicas que vendieron o prestaron servicios en calidad de proveedores, a quienes se les atribuye el presunto delito de peculado.

El monto económico de la denuncia equivale a 15 millones 369 mil 712 pesos, cantidad que agrupa observaciones financieras no solventadas correspondientes a recursos fiscales y participaciones del Ramo 28, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y otros recursos estatales y municipales.

Otros Recursos Estatales y Municipales concentra la mayor parte de las irregularidades, ya que cerca del 46 por ciento del monto observado pertenece a este fondo que aporta capital para obra pública y acciones sociales. En este caso, no existe evidencia de expedientes técnicos unitarios de ocho obras por un importe de 7 millones de pesos, anomalías a las que se atribuyen los presuntos delitos de ejercicio ilícito de funciones y peculado, en contra del ex presidente, ex tesorero y ex coordinador de Desarrollo Social.

Le siguen los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fortalecimiento de los Municipios, que en conjunto alcanzan 8 millones 192 mil 212 pesos, por observaciones tales como haber transferido recursos a cuentas bancarias distintas a la de destino, sin haber reintegrado ni presentado documentación comprobatoria y falta de documentación técnica de obra pública, en su mayoría.

Un aspecto importante de esta denuncia es que incluye a cinco proveedores, es decir, personas físicas a quienes la ASE atribuye el presunto delito de peculado por haber recibido recursos provenientes de los Fondos para la Infraestructura y el Fortalecimiento de los Municipios de manera que se presume irregular, destinados a obra pública y acciones sociales.