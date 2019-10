Denuncia la ASE por peculado de más de 20 mdp a ex alcalde de Matehuala

La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó hoy una denuncia por peculado y ejercicio indebido de la función pública en contra de funcionarios de la administración del ayuntamiento de Matehuala que encabezó Francisco Javier Hernández Loera, conocido también como "El Chopper". El monto vinculado a la querella rebasa los 20 millones de pesos.

La denuncia es por anomalías no solventadas de la cuenta pública de 2011. Además de él, están incluidos la entonces tesorera, Silvia Leonor Castilleja Valadez, y el coordinador de Desarrollo Social del municipio, Alfredo Sánchez Pérez.

En un comunicado, en el que la dependencia no identifica por sus nombres a los involucrados, pero sí el año de la cuenta pública relacionada, se señala que las denuncias corresponden a observaciones no solventadas del Ramo 33 por un monto superior a los 20 millones de pesos.

Los presuntos responsables, señala la ASE, manejaron de manera indebida recursos etiquetados para obra pública durante el ejercicio 2011, en el municipio de Matehuala.

Detalla que el área jurídica de la ASE fue la denunciante. El comunicado sólo identifica "las figuras administrativas" sobre las que recayeron las denuncias, es decir, los cargos, que son el ex presidente municipal, el ex tesorero y el ex coordinador de Desarrollo Social de Matehuala, "quienes como resultado del análisis al ejercicio fiscal 2011 que hicieran los auditores en su momento, habrían participado en el uso indebido de recursos del Ramo 33, etiquetados exclusivamente para la ejecución de obra pública de carácter social".

Los cargos, en ese año, correspondían a Hernández Loera, Castilleja Valdez y a Sánchez Pérez, respectivamente.

Entre las observaciones más relevantes, destaca el comunicado, está una por 600 mil pesos, presuntamente desviados en obra de la cual no se encontró evidencia real de su aplicación.

"La ASE no descarta la próxima presentación de más denuncias penales en contra de ex funcionarios de otros municipios y entes fiscalizables, en virtud de que actualmente trabaja en la integración de otros expedientes que en su momento serán remitidos a la Fiscalía que corresponda, los cuales se darán a conocer de manera oportuna a la ciudadanía", concluye el boletín.