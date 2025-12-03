Denuncian a 17 alcaldes por salarios ilegales

El ciudadano José Jesús Sierra Acuña presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) contra 17 presidentes municipales de San Luis Potosí, acusándolos de recibir salarios muy superiores al del gobernador, que según él debería ser el límite legal.

Sierra explicó que tras revisar los portales de transparencia únicamente pudo documentar 17 casos, pues varios municipios no publican información completa o incluso reportan sueldos en “cero pesos”. Entre los ejemplos que expone destacan los alcaldes de San Luis Potosí, Ciudad Valles y Tamazopo.

En el caso de la capital, señala al alcalde Enrique Galindo Ceballos, cuyo salario ronda los 120 mil pesos mensuales, lo que representa más del doble del sueldo del gobernador. Para Ciudad Valles, apunta al presidente David Armando Medina Salazar, con percepciones que superan los 90 mil pesos mensuales, igualmente por encima del tope referencial. Y en Tamazopo, atribuye al alcalde Mario Alberto López un ingreso aproximado de 140 mil pesos mensuales, lo que calificó como “tres veces más que el gobernador”.

Según Sierra, estos montos representan una desviación indebida del recurso público:

“Ese dinero que distraen de manera ilegal podría destinarse a obra pública, servicios o apoyos ciudadanos. No a incrementar sueldos de forma discrecional”.

Además, acusó haber enfrentado trabas institucionales al acudir al IFSE:

“No me permitieron ingresar al edificio en dos ocasiones. Nos llaman a denunciar, pero cuando denunciamos, nos ponen trabas, nos ningunean y luego hay que ir al amparo para que nos respondan lo que por derecho deben responder”.

Sierra sostiene que los casos señalados violan la Constitución del Estado, la Ley de Remuneraciones, la Ley Orgánica del Municipio Libre y normativas aplicables. Pidió al IFSE revisar la información, cotejar tabuladores oficiales y determinar responsabilidades administrativas.

Finalmente, llamó a detener los excesos desde la ciudadanía:

“Los presidentes municipales siguen haciendo lo que quieren porque no pasa nada. Se ponen los salarios que quieren, los aguinaldos que quieren. Solo con participación ciudadana podremos frenar este saqueo inmisericorde.”

Hasta el momento, ninguno de los alcaldes señalados ni el IFSE han fijado postura pública sobre esta denuncia.