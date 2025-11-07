Alcalde de Tamasopo gana doble de sueldo que el Gobernador

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Tamasopo, Mauricio Andrade Merchán gana 104 mil al mes y el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona presumió ganar 46 mil al mes, menos de la mitad que el edil del pueblo de las cascadas.

El Gobernador refirió que habría que analizar el tema de los sueldos de los funcionarios electos, para poder hacer un tabulador. Luego expresó que él no se quiere meter mucho en el tema porque los Ayuntamientos son independientes y autónomos y que a él, cuando era alcalde de Soledad (2012-2014) no le gustaba que le impusiera nada el entonces Gobernador, Fernando Toranzo.

Antes de decir esto, pidió a una de sus asistentes que le prestara su celular, donde tenía listo un PDF en el que se podía observar el recibo de nómina del mandatario, quién dijo ganar 23 mil pesos a la quincena, es decir 46 mil pesos al mes, contra los casi 104 mil del edil tamasopense, “gana lo doble que yo”, calculó Gallardo.

Esta misma jornada estuvo en una entrega de recursos a la Asociación Ganadera Regional que constó de 10 millones de pesos que se repartirán en las 20 uniones ganaderas de la Huasteca y además entregó tarjetas Mi Pase, junto a la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, en las canchas del Manuel Gómez Morín.

