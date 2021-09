Denuncian a SCT por favoritismos

A 16 días hábiles de que concluya esta administración estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes activó la entrega de permisos, pero solo notificó a una organización y no al grupo colectivo de transporte Amotac de la ruta Escalerillas, denunció Ramiro Aguilar.

El vocero y representante de esa organización dijo que están inconformes "ya que se está otorgando notificaciones para el pago de permisos temporales en la STC estatal y a nosotros nos están dejando fuera, somos 35 compañeros y todos de Escalerillas, trabajamos para nosotros mismos".

Mencionó que ven que no existe equidad en cuanto a la otorgación de los permisos temporales, que la SCT estatal tiene los 35 expedientes de sus compañeros y que no les han avisado nada "no es justo que se esté otorgando la notificación solo a un grupo y a nosotros nos dejan fuera".

Ramiro Aguilar enfatizó que "cada una de las personas del grupo contrario meten a su hijo, a la mamá, a la esposa, al yerno, al compadre, al hermano y llevan a cinco o seis gentes por lo que no es justo, nos habían dicho que se iba a resolver hasta que llegara la nueva administración, pero según rumores se activaron los permisos por orden directa del gobernador Juan Manuel Carreras".