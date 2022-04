Denuncian abuso de franeleros en calles de SLP, cobran hasta 50 pesos

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 20 (EL UNIVERSAL).- Ciudadanos que acuden al Centro Histórico durante la noche, denunciaron el cobro de hasta 50 pesos por estacionarse en espacios públicos, cobro que argumentaron realizan los lavacoches que apartan la vía pública.

Roberto, ciudadano que habita en la capital potosina, indicó que durante el fin de semana se incrementa esta actividad que catalogó como abusiva, pues destacó que una vez que el reloj marca las ocho de la noche, horario en el que deja de funcionar el parquímetro, algunos "lavacoches" se adueñan de las calles y cobran entre 30 y 50 pesos por "cuidar" el vehículo.

Expresó que durante la semana pasada sobre la calle de Madero, cerca de la calle Independencia, ambas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, él y su pareja se estacionaron en un lugar marcado con la línea verde de parquímetro, sin embargo, al darse cuenta que pasaba más de las ocho de la noche no abonó al sistema de pago parquímetro.

Una vez que se disponía a retirarse del lugar una persona que traía un trapo de limpieza en la mano, le notificó que serían 50 pesos, no obstante al negarse a pagar dicha cantidad, la persona le comentó que el lugar era peligroso y por miedo a que le hicieran algo a su vehículo optó por pagar.

"Nos comentó que podían abrir el coche, rayarlo o incluso hasta robarlo, debido a que la zona se ponía peligrosa por la noche, pese a que se encontraba el operativo de seguridad cerca. Uno siente eso como si fuera una amenaza, para evitar algún daño a mi auto y como venía con mi pareja, pagué", agregó Roberto.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital potosina, Juan Antonio Villa Gutiérrez, explicó que han estado realizando rondines y revisiones sobre todo en el Centro Histórico para detectar este tipo de abusos, así como para poner a disposición a personas que realizan este tipo de acciones de apartar lugares para lavar los vehículos, pero que al mismo tiempo consumen alcohol o drogas.

Sin embargo, no se plantea un dispositivo tipo barredora para evitar estas prácticas, no obstante, hizo un llamado para denunciar ante los elementos de Seguridad Municipal, estos cobros que calificó como abusivos.

"Lo que estamos haciendo es reforzar el tema en la noche con el fin de que la ciudadanía no se vea afectada con eso. Si hubiera una situación en especial de este tipo, acérquense con nosotros para que no haya este tipo de abuso", concluyó Villa Gutiérrez.