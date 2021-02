Denuncian acoso en secundaria "Graciano Sánchez Romo" en Soledad

El 1 de febrero de 2021 surgió una página en Facebook para denunciar de una manera anónima los actos de acoso sexual, hostigamiento y bullying de parte de los profesores contra alumnas, alumnos y egresados de la escuela secundaria "Graciano Sánchez Romo", ubicada en el municipio de Soledad.

Los testimonios de más de 30 adolescentes y ahora jóvenes exponen que los abusos de autoridad podrían ser sistemáticos debido a que la directora de esta institución educativa ha solapado estas conductas, además de utilizar un discurso revictimizante al señalar que "son niñas que no tienen atención en casa y buscan una figura paterna en los profesores".

En las denuncias que se han vuelto virales, resaltó el maestro de educación física, presuntamente aprovechaba su hora clase para acercarse de una manera inapropiada a las alumnas, además de hacer el uso de short obligatorio. Otro de los mencionados en estos testimonios ha sido un profesor encargado de un laboratorio por acosar a sus alumnos varones.

Estos presuntos abusos han trascendido de generación en generación, algunos de los testimonios datan de los años 2005, 2008, otros son de alumnas que aún siguen cursando sus estudios en la institución. La página donde han sido evidencias estas conductas ha recibido amenazas por personas que podrían estar ligadas a la plantilla docente, por lo que se teme que una vez más las voces de las estudiantes sean silenciadas.

SEGE busca prevenir, se sancionará de forma administrativa

A tres días de hacer públicos los primeros testimonios, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, ha emitido un comunicado al respecto donde reitera que se ha conformado un equipo multidisciplinario para atender el caso de la secundaria "Graciano Sánchez Romo". Joel Ramírez Díaz, titular de SEGE, informó que están enterados sobre lo difundido en redes sociales y que ya han dado parte a la Fiscalía General del Estado.

Mientras la Fiscalía realiza las acciones correspondientes, las autoridades educativas, en conjunto con la Dirección de Educación Básica, la Coordinación de Participación Social, el Departamento de Secundarias Generales de SEGE, la Coordinación de Asuntos Jurídicos y el Departamento de Prevención y Atención al Menor, llevarán a cabo una investigación administrativa para sancionar según las normativas establecidas.

Ramírez Díaz, también mencionó que en los próximos días darán conocimiento formalmente del caso a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) y reiteró que permanecerán muy atentos al caso y en comunicación con las autoridades correspondientes para cualquier colaboración que sea necesaria.

El funcionario manifestó: "la prioridad de la Secretaría de Educación es que no se ponga en riesgo la integridad física de los alumnos y que aunque en este momento no se tienen clases de manera presencial y las denuncias que se han presentado hacen referencia a años anteriores, se están tomado las acciones necesarias para garantizar que exista un ambiente seguro al interior de la escuela."

¿Cómo se castiga el abuso?

El Artículo 178, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí estipula que quien comete el delito de abuso sexual quien, sin el consentimiento de una persona ejecuta en ella, o la hace ejecutar un acto erótico sexual, sin el propósito directo de llegar a la cópula.

Este delito se sancionará de dos a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de doscientos a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización.

Dentro de los apartados del artículo 178 se establece que: Cuando el delito fuere cometido en el desempeño de un cargo o empleo público, o utilice los medios que su profesión le proporcione, además de la pena de prisión, será destituido del cargo que ocupa y suspendido por el termino de dos años en el ejercicio de su profesión.

Al tratarse de casos o situaciones que por la temporalidad ya han prescrito, la vía para buscar una sanción será la administrativa, es decir, ya no habrá un a sanción penal. Las autoridades educativas serán las encargadas de realizar un proceso interno e implementar medidas como suspenderlo del puesto.

Niñas, niños y adolescentes libres de violencia

Horas antes de que la SEGE lanzara su comunicado sobre el caso de la secundaria "Graciano Sánchez Romo", colectivas feministas, defensores de derechos humanos y activistas publicaron un posicionamiento donde exigían a las autoridades investigar estos señalamientos, además de suspender a los profesores denunciados hasta que se esclarezcan las acusaciones.

Las personas y colectivas que firmaron este documento abogan por el derecho a una vida libre de violencia para las niñas, niños y adolescentes, puntualizan que es obligación de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado salvaguardar la integridad de los menores e hicieron un llamado a no encubrir ni proteger a profesores pedófilos.

Este posicionamiento se extendió hasta la sociedad, se pidió creer en las víctimas, creerle a las niñas, niños y jóvenes que padecieron estos abusos en la secundaria "Graciano Sánchez Romo", pero sobre todo a no cuestionar ni revictimizar a los denunciantes "debido a que es difícil hablar de estos abusos a causa de las relaciones de poder y jerarquía que existen entre el alumnado y profesorado."