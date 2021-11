Denuncian corrupción entre directivos de secundaria

Una comitiva de seis integrantes de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Potosinos Ilustres, denunciaron presunta corrupción, por parte de los directivos del plantel del turno matutino, por haber hecho mal uso del recurso aportado por padres y tutores para hacer frente a la pandemia.

Acorde con lo señalado por Federico Ángeles Martínez, presidente de la Asociación de Padres del centro educativo, desde el pasado 21 de septiembre, han detectado que de 470 mil pesos que se recolectaron entre padres, para la reapertura de la escuela, las autoridades educativas han gastado 425 mil pesos, de los cuáles, 57 mil pesos se utilizaron en el pago de luz y 170 mil pesos en la compra de insumos para acatar las medidas sanitarias por el regreso a clases presenciales.

Puntualizó que el resto del dinero, ha sido presuntamente gastado tanto por la directora y el subdirector del turno matutino en viajes de Uber, comidas en restaurantes o pedidos a domicilio desde la plataforma de Uber Eats.

Así como que de la segunda aportación que han dado los padres de familia de mil 500 pesos en el turno matutino y de mil pesos en el turno vespertino, no se ha realizado el gasto en lo que se debería utilizar como en la reparación de baños, infraestructura, pizarrones caídos y adquisición de más insumos para la protección de los estudiantes.

"Están violentando los derechos de nuestros hijos, ellos se están presentando en condiciones deplorables en la escuela", comentó María Eugenia, tesorera de la asociación de padres.

Asimismo, destacó que desde hace un mes han acudido a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, para poder arreglar este asunto, sin embargo, los encargados de la Coordinación de Participación Social de la Sege, no los han atendido, pese a previamente haber emitido una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra los directivos y una querella ante la Fiscalía General del Estado.

No obstante, los inconformes aseguraron tanto el titular de la dependencia educativa como el Gobernador del Estado, no están al tanto de la situación, por lo que les solicitaron de manera pública los puedan recibir.

Pese a que se solicitó información sobre el tema ante la Sege, hasta el momento de la publicación de esta nota, no hubo repuesta por parte de las autoridades educativas del estado.