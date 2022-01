Denuncian maltrato a un par de perritos

Además de los fétidos olores por las heces fecales de dos perros cuyos dueños, no limpian por días, vecinos de la colonia San Felipe denunciaron maltrato animal pues señalaron que tampoco se les da alimento por lo que los canes se comen su propio excremento.

El domicilio se ubica en la calle Villa de Ramos número 201 B en la colonia en mención, en donde de acuerdo a residentes de la zona, las personas que habitan en esta vivienda desde hace un tiempo tienen a dos perros, uno de raza pequeña y otro tipo Pastor Alemán en completa desatención.

Y es que basta con pasar por la calle y ver la evidente suciedad en la que se encuentran los dos perros, "aquí viven dos chavos, no sabemos porque no les limpian, a veces entre la gente tratamos de darles algo de comer, porque se comen su misma popo, pero también los perros ladran, porque pensamos que por lo mismo que no tienen atención tienden a ser agresivos".

Uno de los vecinos comentó que hace un tiempo incluso llamó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para dar a conocer este caso, sin embargo, no se hizo nada al respecto, pues de acuerdo a la dependencia, la denuncia procedería por la emisión de olores fétidos.

"Si es un problema que además de que no limpian su patio y huele feo, cuando llegan a barrer, todo el pelaje de los perros se queda en la calle, en la banqueta, pero también ahora y es un delito tener a los perros en esa condición, porque también sienten".

Por lo anterior exhortaron a las autoridades municipales de Soledad, ya sea por medio del departamento de Ecología visitar este domicilio y emitir una sanción a los propietarios de este domicilio.