Denuncian megafuga de aguas negras sin atención
Vecinos reportan que la falta de mantenimiento y atención oficial agrava el deterioro vial y la insalubridad
Desde hace meses, en el Circuito Potosí, esquina con Presa San José, se registra una fuga de aguas negras que ha sido reportada en múltiples ocasiones por vecinos, quienes aseguran que el Ayuntamiento ha ignorado sus peticiones.
Debido al tiempo que lleva el agua derramándose desde una alcantarilla de drenaje, las fétidas aguas ya presentan tonalidades verdosas, generando un foco de insalubridad para quienes transitan por la zona.
Conductores señalaron que circular por el lugar resulta sumamente molesto, no solo por los olores nauseabundos que se perciben, sino porque el camino es prácticamente intransitable, pese a tratarse de una vía con alto flujo vehicular, tanto de automóviles particulares como de transporte de carga.
Indicaron que ese tramo lleva años sin recibir mantenimiento, por lo que el deterioro de la carpeta asfáltica es evidente, observándose múltiples baches de gran tamaño que dificultan la circulación.
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Los vecinos reprocharon que tanto el Interapas como el Ayuntamiento de la capital ignoren estas denuncias, mientras persisten vialidades en condiciones deplorables como esta.
"Hay muchas vialidades olvidadas, y esta es una de ellas. Es un foco de infección para quienes circulamos diariamente, con fugas sin reparar y calles llenas de cráteres", reclamó un automovilista.
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