Derechos electorales de indígenas no deben "atropellar" a minorías: Hervert

Advirtió que, de no hacerse así, legislar a favor de representantes indígenas podría generar numerosas controversias constitucionales de parte de ciudadanos que quieran defender su derecho a votar y ser votados.

La situación afectaría principalmente a los distritos XIII, XIV y XV, todos de la Huasteca potosina, que cuentan con 60, 75 y 80 por ciento de presencia de localidades indígenas, respectivamente.

"Es necesario entender que el desarrollo económico, social, educativo y cultural de esas comunidades no parte sólo de una base política - cultural, sino jurídica; lo que debe hacer el Gobierno es procurar dar a esas localidades servicios de salud, educación, empleo, electrificación, agua y drenaje, y así integrarlas al resto de la sociedad".

Aclaró que no desea minimizar ni dejar fuera a los grupos étnicos del estado, de la contienda electoral: "Mi abuela era de una comunidad. En esto no tiene qué ver si alguien es alto y güerito o moreno y chaparrito; esos son los genes, pero aquí todos somos hijos de Dios y todos somos mexicanos".

Concluyó subrayando la necesidad de que, en la Ley, se aclare el término 'indígena', "pero con una definición jurídica, no cultural. Que sepamos sin lugar a dudas o interpretaciones, quién es indígena y quién no; así como quién es mexicano y quién no".

El diputado Rolando Hervert Lara, representante del XV Distrito local con mayoría de población de pueblos originarios, consideró que la reforma electoral para garantizar candidaturas indígenas se debe revisar "con criterios jurídicos más que culturales" para no afectar los derechos políticos de las minorías que no pertenecen a grupos étnicos específicos.