Derriban jardinera con todo y palmeras

Sin permiso del Ayuntamiento capitalino, residentes de la colonia Himno Nacional Primera Sección, deshabilitaron ayer un pasaje, destruyendo un macetero y flora con una maquinaria de construcción.

Los daños se suscitaron en el pasaje Novelistas esquina con Beethoven, donde quedaron regadas dos palmeras, árboles de diferentes especies y otras plantas, así como pedazos de concreto de una jardinera.

Colonos opositores a tales acciones, relataron que los responsables son personas que recientemente arribaron al pasaje, quienes desde hace tiempo pretendían tales acciones, pero el gobierno municipal se los impidió.

De acuerdo con información recabada en el lugar, desde temprana hora tales vecinos contrataron una excavadora para realizar el trabajo, cuya acción llevó varias horas sin que alguna autoridad interviniera.

Los ciudadanos lamentaron la forma arbitraria de actuar de sus vecinos, pues no solo provocaron que ya no se pueda caminar con libertad, sino que afectaron al medio ambiente al derrumbar ejemplares con muchos años de existencia.

"Los vecinos nuevos, sobre todo, los que han comprado las casas que están para el lado de Editores, pues querían tener entrada y salida fácil. Después de que tuvimos unas juntas donde no se llegó nada vino una persona del Municipio que informó que no había permiso y no podían quitar la jardinera", relató una de las vecinas.