Desactivan 14 bailes en vía pública previo a cierre de año en la capital

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital informó que, como parte de los operativos previos al cierre de año, fueron desactivados 14 bailes realizados en vía pública, al no contar con autorización.

Durante la Mesa de Construcción de la Paz, el titular de la corporación, Juan Antonio Villa Gutiérrez, señaló que se reforzarán acciones preventivas en coordinación con autoridades federales y estatales, enfocadas en inhibir bailes clandestinos y detectar pirotecnia prohibida, con el objetivo de reducir riesgos durante las celebraciones de fin de año.

Indicó que habrá presencia policial en colonias de la ciudad, en coordinación con Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Civil Estatal, además de la Policía Municipal.

En materia de seguridad vial, se dará continuidad al programa Conducción Segura, mediante el cual se ha detectado a 68 conductores en estado de ebriedad. Este operativo se reforzará la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

Asimismo, se informó que este 30 de diciembre se reactivará el para detectar la venta clandestina de pirotecnia, con apoyo de la Policía Cibernética y recorridos en los cinco cuadrantes de la ciudad. De acuerdo con la SSPC, se han identificado en redes sociales convocatorias para alrededor de 50 bailes no autorizados, en los que se intervendrá de manera preventiva.

Coordinan operativos de seguridad en la capital.